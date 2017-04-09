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「貓吃貓」案女飼主 夜闖收容中心劫走寶貝浣熊

陳女竟花半年策畫「奪寶大作戰」，找來兩名素昧平生的前男友，齊心協力入侵動物收容中心將浣熊劫走。（記者王駿杰翻攝）

2017-04-09  23:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕26歲陳女是新竹一間動物中途之家負責人，去年因違反《動保法》，中途之家裡的貓、狗及她視為「寶貝」的浣熊全被動保處沒收，未料，陳女竟花半年策畫「奪寶大作戰」，找來兩名彼此素昧平生的前男友，齊心協力入侵動物收容中心將浣熊劫走；事後，動保所人員發現異狀，向警方報案。

警方調查，陳女去年3月間擔任動物中途之家負責人，因虐待動物遭檢舉，動保員到場稽查，竟目擊「貓吃貓」的驚悚景象，陳女將兩隻流浪貓關在同一個籠子，其中一隻疑似餓死，屍體遭另一隻貓咪啃食，下半身只剩下骨頭、腸子外露。事後，陳女被依違反《動物保護法》法辦，中途之家內動物全數沒收。

「貓吃貓」案發後，陳女每天都去新竹市動物收容中心看她的「寶貝」浣熊，順便觀察地形，規劃行竊路線，於去年11月初透過line找來陳姓、史姓前男友，研判夜間動物收容中心無人看守，便著手進行「奪寶大作戰」。

警方指出，該任務分配中，由史男負責開車，陳女把風，並透過手機視訊指揮陳男，先爬入動物收容中心旁一處柵欄縫隙開口，並從電箱後取得鑰匙，開門進入動物收容中心，成功劫走關在鐵籠中的浣熊，隨後逃逸。

警方表示，動物收容中心人員發現浣熊遭竊，調閱監視器後向警方報案，警方掌握陳女一行人身分，上個月陸續傳喚3人到案說明。

陳女告訴警方，該隻浣熊她養很久了，不想被沒收，所以找來前男友們將牠偷回來，竊取後先放在陳男住處，直到今年1月才將浣熊接回租屋處。陳男則說，他並不知道偷來的浣熊曾遭動物收容中心沒收，整個行動也沒酬庸，全案訊後依竊盜罪嫌將3人法辦。

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