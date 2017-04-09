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北市大安區大樓磁磚整片掉落 警方封鎖現場

2017-04-09  22:34

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市大安區羅斯福路二段一棟大樓的磁磚，今天晚上9時30許，發生整片掉落意外，人行道滿佈碎片，觸目驚心，幸沒有砸傷人，轄區警方已封鎖現場了解中。

據悉，現場是該大樓三樓上面的磁磚，一樓為銀行，發生時所幸剛好沒有人、車經過，不然可能會造成受傷。

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  • 北市大安區大樓磁磚整片掉落，警方封鎖現場。（記者邱俊福翻攝）

    北市大安區大樓磁磚整片掉落，警方封鎖現場。（記者邱俊福翻攝）

  • 北市大安區大樓磁磚整片掉落，警方封鎖現場。（記者邱俊福翻攝）

    北市大安區大樓磁磚整片掉落，警方封鎖現場。（記者邱俊福翻攝）

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