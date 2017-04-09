台鐵區間車進中壢站 1旅客疑遭撞擊跌下月台

2017-04-09 22:10

〔記者李容萍／桃園報導〕根據台鐵剛發布訊息，今晚1247次基隆開往苗栗的區間車，在晚上8時54分中壢進站第三月台北側時疑似撞擊到一名17歲曾姓男子，曾男倒臥在月台下方的避車溝，經鐵路警察到場會同消防局救護人員進行包紮止血後送醫救治，列車上的旅客由2269次接駁。

這起事故經鐵路警察蒐證後，晚上9時52分開車，約晚78分，影響6列次147分，旅客約3500人。

據警方調查，受傷的曾男主訴頭部有1公分撕裂傷，因送醫時意識不清，為何在列車進站時靠近列車並跌下月台，事故原因另由鐵路警察調查中。