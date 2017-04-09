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神岡女子為情跳樓 雨棚緩衝保命

2017-04-09  22:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天午餐時間，一名徐姓女子從台中市神岡區的租屋處陽台跳下，一旁正在賣牛肉麵的房東和吃麵的客人，突然見到有人從天而降，趕忙報案。所幸因有遮蔽物一路緩衝，沒有造成憾事。

根據《蘋果日報》報導，下午1點20分在神岡區豐洲路，發生一起為情想不開的跳樓案。徐女跟男友吵架後鬧自殺，她跨出4樓陽台，把3樓藍色遮雨棚撞出一個洞，再撞擊2樓藍色雨棚，2樓雨棚撞凹傾斜，她滑到1樓店面的綠色塑膠帆布上，由於帆布不耐重而破裂，她又再一次的墜落，最後跌落在麵店前。

徐女頭部撕裂傷，四肢擦傷，意識清楚，送醫急救沒有生命危險，只需住院療養。轄區警方研判，應該是遮蔽物阻擋墜樓力道，才沒有造成不可挽回的憾事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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  • 一名徐姓女子從台中市神岡區的租屋處陽台跳下，一旁正在賣牛肉麵的房東和吃麵的客人，突然見到有人從天而降，趕忙報案。所幸因有遮蔽物一路緩衝，沒有造成憾事。圖為事發現場示意圖。（擷取自Google Map）

    一名徐姓女子從台中市神岡區的租屋處陽台跳下，一旁正在賣牛肉麵的房東和吃麵的客人，突然見到有人從天而降，趕忙報案。所幸因有遮蔽物一路緩衝，沒有造成憾事。圖為事發現場示意圖。（擷取自Google Map）

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