台鐵區間車中壢站撞到1人 東西正線路線均不影響
2017-04-09 21:56
〔即時新聞／綜合報導〕由基隆開往苗栗的1247次區間車，今晚8點54分在中壢進站的時候撞到1男子，並於晚間9點21分送醫。目前整起事故由警方處理中，原車旅客則由2269次接駁。
台鐵指出，目前列車已全部進站，東西正線路線均不影響，路警蒐證處理中，將加強播音以服務旅客。
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