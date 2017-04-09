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台鐵區間車進中壢站 1旅客疑遭撞擊跌下月台
 首頁 > 社會

台鐵區間車中壢站撞到1人 東西正線路線均不影響

2017-04-09  21:56

〔即時新聞／綜合報導〕由基隆開往苗栗的1247次區間車，今晚8點54分在中壢進站的時候撞到1男子，並於晚間9點21分送醫。目前整起事故由警方處理中，原車旅客則由2269次接駁。

台鐵指出，目前列車已全部進站，東西正線路線均不影響，路警蒐證處理中，將加強播音以服務旅客。

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  • 由基隆開往苗栗的1247次區間車，在中壢進站的時候撞到一人。圖為台鐵中壢站。（資料照，記者陳昀攝）

    由基隆開往苗栗的1247次區間車，在中壢進站的時候撞到一人。圖為台鐵中壢站。（資料照，記者陳昀攝）

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