吹了4次不吹了 警開拒測罰單法院撤單

2017-04-09 22:07

〔記者王定傳／新北報導〕去年11月，陳姓男子騎車有搖晃不穩、散發酒氣情形，警方發現攔查酒測，前3次機器顯示異常、第4次數值為0，陳男過關後再度騎車，又被警方攔下，他拒絕酒測挨罰9萬，因而提出行政訴訟，要求撤銷原處分；新北地院法官認為，警方沒理由第二次攔停酒測，判陳男勝訴，可上訴。去年11月20日凌晨2時許，陳男第一次被攔下時，配合警方吹氣，前3次均顯示機器異常，第4次酒測值為0.0MG /L；警方只好命他不得再騎車隨後放行，不料，陳男沒甩警方，隔了約10分鐘，他騎車行經新北市三重區六張街194巷內，又被警方撞見攔下。

陳男認為沒理由一測再測，拒絕酒測，警方當場舉發，裁決所處以9萬罰鍰，吊銷駕照，並參加道路交通安全講習；陳男不服提出行政訴訟指，他前幾次數值都是0，才拒絕酒測。

法官認為，依警察職權行使法，警方攔停實施酒測的前提是，「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害的交通工具」，且依道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，檢測成功後，不論有無超過標準，不得實施第二次檢測，若檢測出現明顯異常情形時，應停止使用該儀器，改用其他儀器檢測。

法官調查，警方第一次攔停原因是陳男有搖晃不穩，且散發濃厚酒氣，第二次是因他再度騎車，兩者相距約十分鐘，直線距離約百公尺，陳男不可能在這期間喝酒，陳男沒有發生交通事故或有「依客觀合理判斷易生危害」事實，第二次攔停稽查程序，有違反正當程序的重大瑕疵。

法官認為，若酒測器故障，警方應改用其他機器，但警方沒有，繼續使用該機器，測得數值為0，不能以此重複測試，且陳酒測值是0，繼續騎車是他的行動自由權利，警方不能以主觀上推測認定陳男有酒駕情形，要求第二度檢測。