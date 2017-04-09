臉書找牌友 來的人是臥底警察
2017-04-09 21:42
〔記者王定傳／新北報導〕37歲王姓女子在臉書某麻將社團群組PO文找牌友，警員網路巡邏發現，喬裝成牌友上門刺探細節，王女表明一底300元、1台100元，每4圈抽頭金800元，警方隨後表明身分，依意圖營利聚眾賭博罪法辦，由於她有類似前科，簡易判決處以6月徒刑，王女上訴喊冤，新北地院合議庭不採信，駁回定讞。
去年5月4日中午12時半，王女在臉書社團PO文徵牌友，警員網路巡邏發現，喬裝牌友與王女聯繫，並依約到王女住處，先向王女探尋細節；王女告知每底300元，每台100元，每4圈應給付抽頭金800元，警員隨後表明身分將她法辦，由於她有相同犯案前科，法院判刑2月，緩刑2年，簡易判決認為她並未警惕自新，判刑6月。
王女上訴喊冤說，當天跟朋友約好打牌，因有人臨時缺席，才在臉書找牌友，來了兩個人，她覺得其中1人是警察，想測試看看，當對方問說怎麼「東」時？就隨便說「有」；她還說：「我沒有營利意圖，也不是我主動提供場地，現場也沒有搜到現金、點數或帳本等，只因一句話就判我罪，我覺得很委屈！」
合議庭調查，王女向喬裝成牌友的警員說：「莊家另計」、「自摸一次200，東4次」等語，且她有賭博前科，若沒有經營賭場，理應表明清白，不可能為了測試警員說這些話，更何況她若無營利，何須提供場地、餐飲給毫不認識之人？駁回上訴定讞。
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