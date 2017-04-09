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台鐵區間車進中壢站 1旅客疑遭撞擊跌下月台
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稱搭公車遇色狼 熱心女子PO網提醒

2017-04-09  21:40

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名吳姓女子今下午在臉書上PO文表示，搭公車遇到色狼，還將疑似色狼照片PO上網，提醒女性朋友小心。吳姓女子到派出所後，卻只跟員警陳述發生的經過，沒有報案隨即離去，反而在臉書上提起，警察說當下沒報案，自己錯失機會抓狼。熱心員警上網表示，應是吳女未提告，還教她如何自保，吳女才改口說是自己轉述有誤。

吳姓女網友在臉書「汐止集團」發文表示，今日下午17時20分，從松山車站搭668公車到汐止，遇到一個變態一上車就坐在左邊，然後故意兩手交攀在胸前，不久後，交攀下的左手竟然伸過來對自己襲胸

吳女說有當下斥喝他，也馬上告訴司機，但司機說沒錄影到證據，所以只能自己找申訴管道，請大家小心這個變態！並將男子的照片PO上臉書提醒大家小心。

許多網友認為，司機太沒正義感了，甚至說司機很有問題；但也有網友回文質疑吳女的說法，表示司機不能只聽單方面說詞，也不是發個照片就可以說人是變態。但大部分的網友則讚許吳女熱心，遇到色狼還願意站出來，提醒大家要小心。

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  • 吳姓女子在汐止集團ＰＯ文提醒女性朋友要注意色狼，還將疑似色狼的照片ＰＯ上網（翻攝自臉書）

    吳姓女子在汐止集團ＰＯ文提醒女性朋友要注意色狼，還將疑似色狼的照片ＰＯ上網（翻攝自臉書）

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