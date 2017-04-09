追捕嫌犯轉彎過猛……警車90度翻覆田間水溝

宜蘭警察追捕嫌犯不慎翻車，今天中午警方在壯圍鄉追捕嫌犯時，不小心轉彎翻覆田間水溝。（記者簡惠茹翻攝）

2017-04-09 19:16

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭警察追捕嫌犯不慎翻車，今天中午警方在壯圍鄉追捕嫌犯時，不小心轉彎翻覆田間水溝，警車翻覆九十度，車窗玻璃都是撞擊裂痕，車頭撞毀。

今天中午12點多，宜蘭保安隊在壯圍中央路三段附近，發現一名機車騎士臉紅通通的，懷疑酒駕，想要上前盤查時，嫌犯卻狂催油門逃離，警方緊追在後，追上後要上前詢問時，嫌犯又趁機催油門逃跑。

警方追到壯六路上時，嫌犯彎進田間小路，警車猛個一轉，重心不穩，九十度往左翻覆到水溝，附近民眾趕緊下車協助，車內副駕駛座的警察首先脫困，將右側車門往上推開，主駕駛座警察接著爬出，民眾看了都相當擔心，紛紛聚集詢問。

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