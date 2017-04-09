追捕嫌犯轉彎過猛……警車90度翻覆田間水溝
2017-04-09 19:16
宜蘭警察追捕嫌犯不慎翻車，今天中午警方在壯圍鄉追捕嫌犯時，不小心轉彎翻覆田間水溝。（記者簡惠茹翻攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭警察追捕嫌犯不慎翻車，今天中午警方在壯圍鄉追捕嫌犯時，不小心轉彎翻覆田間水溝，警車翻覆九十度，車窗玻璃都是撞擊裂痕，車頭撞毀。
今天中午12點多，宜蘭保安隊在壯圍中央路三段附近，發現一名機車騎士臉紅通通的，懷疑酒駕，想要上前盤查時，嫌犯卻狂催油門逃離，警方緊追在後，追上後要上前詢問時，嫌犯又趁機催油門逃跑。
警方追到壯六路上時，嫌犯彎進田間小路，警車猛個一轉，重心不穩，九十度往左翻覆到水溝，附近民眾趕緊下車協助，車內副駕駛座的警察首先脫困，將右側車門往上推開，主駕駛座警察接著爬出，民眾看了都相當擔心，紛紛聚集詢問。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》師大附中學生掛布條抗議 校方報警引爭議
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 感謝庇佑 信徒背武財神爺徒步環島
- 日職》有傷還硬要大谷上 火腿教練被球界砲轟
- 公用事業無實體發票百萬獎 首次在嘉縣
- （影音）女女性愛太銷魂 女星甩未婚夫轉性
- 凱旋3號疑破裂進水 船董致歉負責賠償
- 美國名人賽》第3回合羅斯、賈西亞並列領先 霍夫曼退至第4
- 台3線交通事故頻仍 將請長輩「站出來」
- 播報車禍驚覺死者是丈夫 女主播強忍淚水完成工作
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 永貞宮南下進香 將請回3尊媽祖繞境頭份祈福
- （圖輯）Block B演唱會嗨降台大 應援手燈海美翻
- 王毅：美中建立四高級別對話機制
- MLB》「大谷」條款的可能？ 美媒：大聯盟不為任何人破例
- 前瞻基建執行率 政院納獎懲標準
- 美腿襪有療效？ 主管機關︰需符合國際標準
- 田尾鳶尾秘境 四月中旬盛開
- （影音）朴宰範領軍AOMG開唱 嘻哈撩妹嗨喊「我愛你」
- 有「藝」思！電音三太子 走入石壁畫
- （影音）潘裕文頂30度高溫開唱 重逢星光幫感想竟是...
- 床戰孟耿如太激烈！周湯豪「怕電視台不敢播」
- 因應北韓局勢 美航母打擊群將赴朝鮮半島
- 《衝突的一天》首映 學運律師力挺
- 有少年白 當心是心臟病
- 〈生活停看聽〉街頭演出 小錢大鼓勵
- 阿尼默／【九○留影】
- 瑞典卡車恐攻 IS支持者被捕
- 莫斯科2列火車追撞 車廂脫軌嚴重變形
- 旗山紅瓦厝奇特習俗 婚喪喜慶為它禁放鞭炮…
- 醫療者的態度／同理病人苦 充分溝通死
- 〈愛情事典〉離你很近 卻也很遠
- 一週大事（4月2日至8日）
- NBA》尷尬！籃網當定爐主 還沒有狀元籤
- NBA》林書豪砍12分7助攻 籃網末節逆轉勝公牛
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 被GD嫌胖？CL性感比基尼照反擊
- 扶輪生命橋樑 3年助學450位清寒生
- 中職》富邦先發變陣 全力終止9連敗
- 「沒想過要當聖人」 女歌手疑當小三坦承有病
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：追捕嫌犯轉彎過猛……警車90度翻覆田間水溝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分