被檢舉開後門給好友倒垃圾 清潔隊員燒炭亡

2017-04-09 22:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名曾姓男子，在公所擔任清潔隊員，他被檢舉開後門，讓他的好友入垃圾掩埋場倒垃圾，他在接受廉政署調查前失聯，於今天被發現在苗栗市山區的車內燒炭死亡。他的同事獲悉噩耗，都感嘆不已。

曾男的同事吐露，曾男在公所擔任清潔隊員20多年，是個木訥的人，做事也盡責認份。不料，曾男於日前被檢舉，受好友請託，涉嫌私下開啟掩埋場，讓好友進入倒垃圾。

曾男沒有前科，他於接受公所政風單位詢問時，就慌了手腳，加上廉政署也介入調查，曾男更擔心會被抓去關。他於7日中午，約定前往接受調查前，開著自家車，不知去向。

公所擔心曾男會做傻事，也協請苗栗縣救難協會弟兄幫忙協尋，今天上午7點多，在苗栗市山區，發現曾男的休旅車，但曾男已在車內燒炭死亡。

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