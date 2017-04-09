死亡北宜！ 5天3騎士斷魂
2017-04-09 20:17
曹某倒在路中央，右方黑色休旅車為彭某所駕。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕死亡北宜！5天釀3死！今中午12時許，24歲曹姓男子騎機車自宜蘭往新北市新店方向，行經北宜公路16公里處過左彎不慎跨越對向道與迎面而來休旅車相撞，送醫不治。可怕的是，本月4日北宜公路34公里處才同日同地釀2死，今北宜又添1亡魂，警方沉痛呼籲，無論開車、騎機車切勿貪快、違規，否則後果不堪設想。
警方表示，由於清明連假至今天氣都不錯，伴隨而來的是出遊人潮，北宜公路車輛漸多，4月迄今包含本案，已有3名亡魂慘死在北宜公路，且清一色是機車騎士，也都是因「貪快」自摔或撞車。
警方調查，曹某騎著自己的愛車行經北宜往新北市，他騎到16公里1處左彎疑似壓車過彎角度沒算準，加上車速稍快，當場失控跨越雙黃線吃到對向車道，與1輛休旅車撞個正著，曹某機車滑行約20公尺撞上護欄才停下，而曹某則是倒臥路中央當場失去生命徵象，警消趕抵將其送醫急救仍不治。
據了解，與曹某相撞的63歲汽車駕駛彭姓男子是帶家人往宜蘭方向出遊，包含彭某在內車上乘客皆無大礙，警方對彭某進行呼氣酒測，同時對曹某抽血檢測，雙方均未飲酒，警方已通知曹某雙親趕抵醫院辦理身後事，詳細肇事責任歸屬將持續釐清。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》師大附中學生掛布條抗議 校方報警引爭議
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 感謝庇佑 信徒背武財神爺徒步環島
- 日職》有傷還硬要大谷上 火腿教練被球界砲轟
- 公用事業無實體發票百萬獎 首次在嘉縣
- （影音）女女性愛太銷魂 女星甩未婚夫轉性
- 凱旋3號疑破裂進水 船董致歉負責賠償
- 美國名人賽》第3回合羅斯、賈西亞並列領先 霍夫曼退至第4
- 台3線交通事故頻仍 將請長輩「站出來」
- 播報車禍驚覺死者是丈夫 女主播強忍淚水完成工作
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 永貞宮南下進香 將請回3尊媽祖繞境頭份祈福
- （圖輯）Block B演唱會嗨降台大 應援手燈海美翻
- 王毅：美中建立四高級別對話機制
- MLB》「大谷」條款的可能？ 美媒：大聯盟不為任何人破例
- 前瞻基建執行率 政院納獎懲標準
- 美腿襪有療效？ 主管機關︰需符合國際標準
- 田尾鳶尾秘境 四月中旬盛開
- （影音）朴宰範領軍AOMG開唱 嘻哈撩妹嗨喊「我愛你」
- 有「藝」思！電音三太子 走入石壁畫
- （影音）潘裕文頂30度高溫開唱 重逢星光幫感想竟是...
- 床戰孟耿如太激烈！周湯豪「怕電視台不敢播」
- 因應北韓局勢 美航母打擊群將赴朝鮮半島
- 《衝突的一天》首映 學運律師力挺
- 有少年白 當心是心臟病
- 〈生活停看聽〉街頭演出 小錢大鼓勵
- 阿尼默／【九○留影】
- 瑞典卡車恐攻 IS支持者被捕
- 莫斯科2列火車追撞 車廂脫軌嚴重變形
- 旗山紅瓦厝奇特習俗 婚喪喜慶為它禁放鞭炮…
- 醫療者的態度／同理病人苦 充分溝通死
- 〈愛情事典〉離你很近 卻也很遠
- 一週大事（4月2日至8日）
- NBA》尷尬！籃網當定爐主 還沒有狀元籤
- NBA》林書豪砍12分7助攻 籃網末節逆轉勝公牛
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 被GD嫌胖？CL性感比基尼照反擊
- 扶輪生命橋樑 3年助學450位清寒生
- 中職》富邦先發變陣 全力終止9連敗
- 「沒想過要當聖人」 女歌手疑當小三坦承有病
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：死亡北宜！ 5天3騎士斷魂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分