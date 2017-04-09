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死亡北宜！ 5天3騎士斷魂

曹某倒在路中央，右方黑色休旅車為彭某所駕。（記者徐聖倫翻攝）

2017-04-09  20:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕死亡北宜！5天釀3死！今中午12時許，24歲曹姓男子騎機車自宜蘭往新北市新店方向，行經北宜公路16公里處過左彎不慎跨越對向道與迎面而來休旅車相撞，送醫不治。可怕的是，本月4日北宜公路34公里處才同日同地釀2死，今北宜又添1亡魂，警方沉痛呼籲，無論開車、騎機車切勿貪快、違規，否則後果不堪設想。

警方表示，由於清明連假至今天氣都不錯，伴隨而來的是出遊人潮，北宜公路車輛漸多，4月迄今包含本案，已有3名亡魂慘死在北宜公路，且清一色是機車騎士，也都是因「貪快」自摔或撞車。

警方調查，曹某騎著自己的愛車行經北宜往新北市，他騎到16公里1處左彎疑似壓車過彎角度沒算準，加上車速稍快，當場失控跨越雙黃線吃到對向車道，與1輛休旅車撞個正著，曹某機車滑行約20公尺撞上護欄才停下，而曹某則是倒臥路中央當場失去生命徵象，警消趕抵將其送醫急救仍不治。

據了解，與曹某相撞的63歲汽車駕駛彭姓男子是帶家人往宜蘭方向出遊，包含彭某在內車上乘客皆無大礙，警方對彭某進行呼氣酒測，同時對曹某抽血檢測，雙方均未飲酒，警方已通知曹某雙親趕抵醫院辦理身後事，詳細肇事責任歸屬將持續釐清。

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