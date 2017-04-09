夜遊團宜蘭撞見屍體 民俗專家：夜路走多遲早遇鬼

知名夜遊團「鬼故事夜遊團」開團6年來，第一次在夜遊途中發現屍體。（黎清源提供）

2017-04-09 20:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕「鬼故事夜遊團」在宜蘭夜遊途中發現屍體，屍體躺在鋪好的金紙上，腳邊還擺著便當插著三支香，讓一團人嚇到差點魂飛魄散；民俗專家林正義表示，在遺體腳邊放金紙及腳尾飯，都是親友為了讓往生者一路好走，所準備的口糧及過路錢，但一般來說，通常是由他人替亡者準備這些祭品，很少有亡者自己先準備好的。

知名夜遊團「鬼故事夜遊團」2011年開團，今年首度在宜蘭開團，就在夜遊途中發現躺在鋪滿紙錢的屍體，腳邊還擺著一碗白飯插著3支清香，團長黎清源說，開團將近6年來第一次遇到，已經連「可怕」都沒辦法形容當下的感受。

黎清源說，昨天共有29人參加，白天到頭城此處廢墟場勘時，發現有一棟兩層樓的水泥建築，卻找不到通往2樓的樓梯，原本只打算在1樓舉行活動，不料昨晚7點多，活動開始不到20分鐘，大家就突然在草叢附近看到2樓入口，走在前面的兩名團員拿著手電筒先上去，他也跟在後面，想先探勘樓梯是否安全，沒想到前面團員就大喊，「有屍體」。

林正義說，這種夜遊團好奇想要遇鬼，果然老天就讓他們遇到死人，他建議如果身體感受不適，應該要去找法師進行收驚、除煞等淨化身體儀式，也提醒民眾不要因為好奇意念，而隨便嘗試到荒山野嶺或廢墟夜遊，因為「夜路走多了，真的會遇到鬼！」