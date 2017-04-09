夜遊後遇烏龍橫禍 3人無辜遭惡煞追砍

今日凌晨張姓男子與友人徐姓和曾姓男子，去新莊樂生療養院夜遊探險，才剛離開，卻莫名被9名惡煞拿刀追砍。警方調查後研判，這應該是起「找錯仇家」的尋仇案件。圖為樂生療養院舊院區。（資料照，記者葉冠妤攝）

2017-04-09 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕今日凌晨張姓男子與友人徐姓和曾姓男子，去新莊樂生療養院夜遊探險，才剛離開，卻莫名被9名惡煞拿刀追砍，造成張姓與俆姓男子被砍傷。警方調查後研判，這應該是起「找錯仇家」的尋仇案件，目前警方正全力追緝嫌犯中。

綜合媒體報導，時值清晨4點多，才離開院區不到5分鐘的路程，突然有3部轎車停下，9名惡煞持西瓜刀向張姓等3名男子揮砍，僅有曾男幸運逃過一劫，惡煞在一陣揮砍後也逃逸無蹤。

警消獲報趕到現場，將受傷的張徐2男送往亞東醫院，所幸兩人沒有生命危險，院方縫合張男左手臂和背部，徐男的雙手和左大腿的刀傷。

被害人向警方表示，並不認識砍人的惡煞。遭砍現場的對向車道，發現一台右前輪爆胎，後方保險桿掉落的深色車輛，經警方追查，研判有可能是惡煞留下，目前警方已連絡車主前來說明。

根據《ETtoday東森新聞》報導，惡煞中帶頭的男子疑似與人發生行車糾紛，並遭砸車毆打，他脫險後聚眾在新莊迴龍地區尋仇，沒想到竟將被害人錯認為仇家。