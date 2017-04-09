隱瞞無照結果開車撞死人 資深交警：駕駛心態可議

員警帶領黃男駕車前往過磅。（記者余衡翻攝）

2017-04-09 19:39

〔記者余衡／新北報導〕新北市鶯歌區本月1日發生灑水車撞擊停等紅燈的機車，造成雙載騎士母死子重傷意外，事後駕駛灑水車的黃男指控，死亡車禍發生前他已駕車擦撞路旁車輛，但呂姓員警未確實查核他無照身分，要他把車開去過磅發現超重時，翁姓員警讓他繼續行駛，回程才會發生不幸，三峽警分局已先對兩人各祭出1支申誡懲處，曾任交通警察多年的張姓警員表示，本案警方程序確有便宜行事瑕疵，但黃男隱瞞無照駕駛及超重狀況，心態也很可議。

張員說，警方處理車禍分為A1（造成人員死亡）、A2（造成人員受傷）、A3（單純車損無人傷亡）三類，依本案而言即先發生A3車禍後又發生A1車禍，通常處理A3車禍會以「盡速排除事故，避免影響交通」為重點，在現場進行初步詢問、資料核對、拍照、測繪及酒測等動作，除非是A1或受傷較重的A2車禍，因為還需等候鑑識小組採證或檢察官勘驗，才會長時間保留現場，若A3車禍處理過久，依現今民情可能早就湧入大量抱怨電話，員警可能因此未落實查核，且依「道路交通事故處理辦法」，查驗駕照也非必要動作。

張員還提到，過去未帶駕照行照還有罰則時，攔查交通違規時民眾幾乎都辯稱自己「忘了帶」，員警當下多半也只能選擇相信，但事後被監理站發現無照駕車再補開罰單的案例比比皆是，警方若當場查出無照駕車，開出罰單時確時可加註「禁駛」，但禁駛的效力在於當下告知駕駛「沒有駕照，依法禁止行車」但很多人離開警方視線後依然繼續駕駛行為，警方也無法持續追蹤。

張員感嘆，近年警方執法訂下很多SOP，但實際執行情況經常需有所變通，比如酒測攔查有些只是搖下車窗盤問，並不會要求所有駕駛人一一下車進行酒測。也有基層同仁舉例說道：「若黃男將肇事責任歸於警察沒查出他無照，導致他上路發生車禍，那如果毒蟲怪罪警察沒抓光毒蟲，導致他能買到毒品，這樣合理嗎？」

張員認為，本案黃男應該自知無照及超重，為了釐清超重是否為肇事原因，要求過磅有其必要及合理性，但第一次A3車禍時若能並顧及車況，過磅全程請來拖吊車拖運灑水車，後續就不會衍生諸多爭議。