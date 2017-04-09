行車糾紛疑砍錯人 兩男身中多刀送醫
2017-04-09 19:29
〔記者王宣晴／新北報導〕台北捷運新莊線迴龍捷運站外今晨4時許發生砍人案，22歲的張姓男子及19歲的徐姓男子被發現倒臥在捷運站外，手腳背部有多處刀傷，張男背部更有長達15公分的刀傷，所幸兩人送醫之後暫無生命危險。
警方調查後在兩人倒臥位置對面發現一輛黑色轎車，有前輪爆胎，後方保險桿脫落，車頭多處受損。
警方調閱監視器後發現，行兇犯嫌在中正路上便與人發生行車糾紛，追車企圖理論，追到迴龍捷運站時疑將傷者轎車誤認成仇家，追撞到張、徐兩人逃下車還不放過，朝他們揮砍多刀後逃逸，警方目前已鎖定行兇車輛，以車追人，將惡煞緝捕到案。
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