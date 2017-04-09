這是哪招？ 帶番刀挨罰 男點鞭炮丟警所報復

2017-04-09 21:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕這是哪招？台中市張姓男子帶番刀上街，被台中市警局六分局西屯派出所函送裁罰，事隔6小時後，他點燃鞭炮丟擲到西屯所騎樓「報復」，不過，他矢口否認犯案，並辯稱他被警察冤枉，又罹患精神疾病，台中地院雖依公然侮辱公署罪判處拘役10日，但宣告緩刑2年，條件是要接受精神治療與心理輔導，每月至少4小時，全案判決確定。

判決書指出，張男前年（2015年）11月28日清晨5時許，攜帶番刀一把，於台中市西屯區青海南街亂晃，民眾報警後，西屯所員警將他帶回，依社會秩序維護法無正當理由攜帶具有殺傷力器械函送裁罰，同年底台中地院台中簡易庭裁定罰鍰2000元。

張男相當不滿，事隔僅約6小時，當天中午12時許，他就騎乘腳踏車到西屯所「報復」，點燃鞭炮丟入西屯所騎樓，爆炸引發巨大之聲響與煙霧，騎樓地面焦黑污損，他騎腳踏車離去，警方調閱監視器將他函送法辦。

台中地院簡易庭一審時，依公然侮辱公署罪判處拘役10日，可易科罰金1萬元，他不滿上訴，堅持他沒有丟鞭炮之外，他還辯稱警察冤枉他，他攜帶的只是除草刀，整件事都是警察惡意刁難，他並強調自己罹患第一型雙相情緒障礙症（躁鬱症）。

台中地院合議庭二審認為，丟鞭炮屬於侮辱，且比社會上一般常見的公然侮辱，包括污水潑人、丟擲雞蛋、罵三字經等更為嚴重，嚴重影響減損民眾對西屯所的形象觀感與社會評價。

不過，二審也認為，張男一時衝動而丟鞭炮，應無再犯之虞，丟鞭炮又與罹患第一型雙相情緒障礙症有關，雖維持一審的拘役10日，但宣告緩刑2年，條件是要到檢察官指定的醫療院所，接受精神治療與心理輔導，每月至少4小時，到不需要繼續治療輔導為止，全案確定。