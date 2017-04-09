不知大姊被通緝 妹妹謊報身份反被抓
2017-04-09 16:49
〔記者何宗翰／台中報導〕38歲陳女有多起毒品前科，日前從高雄北上台中找朋友，在五權西路與黎明路口遇上員警，身上有毒品的她心虛調頭就走，反而引起警方注意上前盤查，陳女先謊報大姊的名字，沒想到大姊因毒品案被警方通緝中，她連忙表明真實身份，但警方已起疑，從身上搜出微量海洛因，大嘆「怎麼連大姊都被通緝！」
台中市警黎明派出所員警巡邏五權西路與黎明路口時，發現陳女原本大剌剌在逛街，見到警方卻調頭就跑；盤查時她以大姊身份供警方查證，哪知道不報還好，員警以M-Police一查發現大姊是高雄地檢署發布的毒品通緝犯，她才急忙爆出自己其實是妹妹，不知道大姊有被通緝。
警方調查，陳女是高雄市鳳山區人，民國91年起就開始施用毒品，105年間才因毒品案入監服刑，今2月因頭部外傷保外就醫，期間又被高雄市警方查獲毒品送辦。陳女供稱，遭警方查獲後心情不佳，原打算將剩餘毒品施用完畢後即戒掉從良，「誰知道台中查得比高雄還嚴！」警詢後依毒品罪嫌移送。
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