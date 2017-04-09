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誤交酒友 老翁存款不翼而飛

2017-04-09  16:23

〔記者陳賢義／台東報導〕台東黃姓老翁前往郵局補辦存摺，順道提領敬老津貼，未料卻被告知「戶頭空空嘸錢！」當場傻眼，行員協助報警，關山警分局瑞源所獲報到場了解，調閱郵局及附近路口監視器過濾可疑人士，赫然發現黃翁2名酒肉朋友涉重嫌，傳喚到案說分明，2嫌查承不諱，黃翁哀呼交友不慎。

「哪ㄟ按ㄋㄟ！」前往郵局補辦存摺及提領敬老津貼，竟被告知戶頭存款掛零，黃翁瞠目結舌難置信，不知所措的淚水險奪眶，行員立判蹊蹺協助報案。瑞源派出所副所長李龍賢偕同警員廖志宏到場了解，調閱郵局內及路口監視器影像，經過2天的過濾，在黃翁的指證下發現其2名熟識酒友涉重嫌。警方通知2嫌到案說明，其中一名43歲鍾姓男子直呼與其無關，但監視器畫面會說話，啞口無言坦承犯案。

鍾嫌供稱，他與另名友人常與黃翁喝酒，上月底趁其酒醉不省人事，萌生歹意竊取郵局存摺，誰知一打開「密碼」就寫在內頁，為掩人耳目，直至前天才去郵局提領，誰知才2天就被抓了，訊後，被依竊盜罪嫌函送台東地檢署偵辦。警方籲民引以為鑑，切勿將密碼寫在存摺內，雖然讓自己很「方便」，但相對的也給了竊賊「方便」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 頭戴安全帽的鍾嫌前往郵局，將黃翁存款盜領一空。（記者陳賢義翻攝）

    頭戴安全帽的鍾嫌前往郵局，將黃翁存款盜領一空。（記者陳賢義翻攝）

  • 鍾嫌得逞後，與同夥酒友騎機車揚長離去。（記者陳賢義翻攝）

    鍾嫌得逞後，與同夥酒友騎機車揚長離去。（記者陳賢義翻攝）

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