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消防員變蜘蛛人爬窗進屋救人 民眾：太危險

2017-04-09  16:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕上週五傍晚有民眾打119求助，忘帶鑰匙，有失智老人受困家中，景美分隊蔡姓消防隊員到場，竟靠綁著簡單繩結，就從7樓頂懸吊爬入屋內，有人稱讚他熱心助人，實在很勇敢，不過也有網友大罵，「實在太危險」、「家屬不會自己找鎖匠嗎！」

當天攀爬進入的台北市消防局景美分隊隊員蔡志成今表示，當時受困老翁的妻子跟兒子在外敲門許久，都不見回應，擔心出意外才報案，他到場評估，確認繩索安全才下去救人，攀爬當時心情雖然「很緊張」，但問他「下次還會不會這樣做？」蔡說「如果緊急的話，應該還是會！」

有民眾將他這段驚險過程PO上臉書《爆料公社》，網友有人稱他很英勇，「有消防員當spider man的感覺」，但很多人也說太危險，還有人大罵「為何不花錢叫鎖匠」、「應該收鎖匠10倍的價錢，看看他們敢不敢濫用！~」也有消防隊員說，「我也是消防員，我不會這樣進入」。

北市消防局則指出，為民服務要先確保己身安全，沒必要做冒生命危險的動作，但救災救難現場瞬息萬變，還是尊重現場同仁第一時間的研判選擇，積極任事雖是好事，仍會提醒儘量避免危險動作。

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  • 蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

  • 蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

  • 蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

  • 蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

  • 蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡姓消防員在頂樓水管上綁繩結，像蜘蛛人般攀爬下樓進入7樓陽台內救人。（記者姚岳宏翻攝）

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