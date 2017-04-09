KTV歡唱遇狼 襲胸、揍人還嗆「摸兩下會死嗎」
〔記者張文川／台北報導〕妙齡上班女郎小茹，前年5月參加手機聊天軟體「BEE TALK」社團舉辦的網友聚會活動，開開心心去KTV唱歌，卻慘遭狼爪，被初次謀面的男網友蔡宏達襲臀、抓胸，翻臉後抓她頭去撞石桌、吧台，辱罵她「穿這樣 就是出來賺的，我摸2下是會死喔」；台北地院依強制猥褻罪，判蔡男10月有期徒刑，另依公然侮辱罪判處拘役40天。可上訴。
判決指出，小茹前年5月31日下午3點與網友約好，至北市中華路錢櫃12樓琥珀廳包廂唱歌，曾擔任「剝皮護膚店」打手而入獄1年11月的男子蔡宏達也去參加，席間蔡男不斷黏著初次見面、穿著較清涼的小茹，針對她灌酒，多次伸鹹豬手撫摸她背、胸、臀部，用手臂圈住她脖子強行摟進懷裡，狠力捏傷她胸部，小茹一再推拒而發生拉扯，蔡男竟惱羞成怒，抓著她的頭去撞大理石桌面、推去撞吧台的牆壁，把小茹打到哭。
其他網友將兩人拉開，女網友保護她進入洗手間躲避，蔡男竟狠摔冰桶、玻璃杯，砸毀液晶電視，高聲對大家說：「來來來！我跟你們說，我不怕你們知道，我就是出來混的」、「破麻仔，她今天穿這樣，又這樣喝，又這樣玩，就是出來賺的，準備要讓人家玩的啊！我摸兩下是會死嗎？是鑲金的喔！」
錢櫃店方報警，一男一女員警到場後，蔡男還辱罵陳姓女警三字經，錢櫃另控告蔡男毀損罪；北院去年5月已先依侮辱公務員罪，判蔡男拘役20天，未上訴而定讞，毀損罪方面，則因蔡男賠償錢櫃損失，達成和解獲撤告。
法院調查，蔡男有暴力犯罪的不良素行，新北檢、警2007年破獲劉飛德、葉素梅夫婦「假護膚、真剝皮」恐嚇取財集團，到處張貼「辣妹護膚按摩」色情小廣告攬客，男客到店若不願付3萬元會員費，凶神惡煞的打手即會現身以棍棒恐嚇、洗劫男客，逼問提款卡密碼，或搶走信用卡至金飾店刷卡，有男客失金40萬元才脫身。
剝皮店主嫌夫婦被判刑4年4月，蔡男也是10名打手之一，被判刑1年11月，蔡男入獄又假釋期滿後，竟又在單純的網友聯誼唱歌場所再次顯露惡形惡狀，合議庭認定他不尊重女性，致使被害女子身心受創，惡行至鉅不宜寬貸，判處10月徒刑。
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