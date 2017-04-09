醉情侶吵架 男友被當成性侵害犯壓制
2017-04-09 16:09
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一對就讀大學的情侶，今天（9日）凌晨在汽車內拉扯，女子要高聲尖叫，路人見車主林姓大學生正在穿褲子，懷疑這不是「車震」，而是性侵害，把林男壓制後報警，但警方調查卻認為是烏龍一場，是情侶喝醉酒在車內吵架，並無脫褲子與性侵害，不過，酒醉在路旁車內吵架尖叫，如此大學生素質，也讓網友搖頭。
上述畫面，被路人貼到臉書《爆料公社》，並指在今天（9日）凌晨3時左右，他們去車上拿證件，見到路旁汽車內，有一女子開車門喊救命，又見一男人關車門，兩人不斷重複上述動作，車主林姓男子還忙著穿褲子，宣稱「你們不要管，她是我女朋友」。
路人懷疑是性侵害，遂打開車門，要求林男下車，車內尖叫的女子，下車後蹲在路旁哭泣，還指林男不是她的男朋友，路人認為是性侵害（俗稱「約會強暴」），林男又推了路人一把，路人遂把林男壓制地上報警，並強調「呼籲所有女生，不要獨自跟男生出去，就算是同學也是要有戒心（當事人雙方正是同學）」。
林男酒後醜態，也被錄下來上網，他醉言醉語說「我認了」，不知所言何物，台中市警局六分局指出，上述糾紛發生於西屯區市政北七路與惠民路口，警方現場了解，這對情侶是大學生，也是同學，分別是28歲陳男與21歲張女，在KTV飲酒後於車內發生糾紛爭執，並無脫褲子及性侵等情事，釐清後將他釋放。
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