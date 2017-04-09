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跑車失控撞重機 騎士彈落山谷不治

2017-04-09  15:50

〔記者蘇福男／田寮報導〕連接高雄旗山、田寮的省道台28線，山區路段多彎道，車禍頻傳，鄭姓男子8日傍晚開百萬跑車行經古亭路段時，疑因車速過快失控撞擊對向車道重機，導致重機騎士陳男彈落山谷，送醫急救仍傷重不治。

湖內警分局交通分隊調查，30歲鄭男昨傍晚5點50分左右，駕駛1部百萬跑車，由旗山往田寮方向疾駛，行經台28線21.5公里田寮古亭路段時，疑似車速過快失控衝到對向車道，撞擊路過的41歲重機騎士陳男。

由於撞擊力道猛烈，陳男彈落到一旁約15公尺深的山谷，全身多處骨折，警消人員在邊坡草叢中搜尋到陳男，趕緊將他搶救上路面，立即施行CPR及AED電擊並送醫急救，但最後仍因傷重不治，真正肇事原因有待警方深入調查。

相關影音 （高市消防局提供）

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  • 百萬跑車疑似車速過快，山路過彎失控撞擊重機。（記者蘇福男翻攝）

    百萬跑車疑似車速過快，山路過彎失控撞擊重機。（記者蘇福男翻攝）

  • 重機騎士彈落山谷，送醫急救仍傷重不治。（記者蘇福男翻攝）

    重機騎士彈落山谷，送醫急救仍傷重不治。（記者蘇福男翻攝）

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