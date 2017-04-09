| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

車手佯裝病患家屬 混入醫院領錢被捕

2017-04-09  15:42

〔記者邱奕統／桃園報導〕有詐欺前科的新北市20歲王姓男子，涉嫌受雇詐騙集團車手，幫忙領錢，為掩人耳目，他假裝成病患家屬進入林口長庚醫院，利用醫院內提款機提領現金，龜山警方獲報，6日前往埋伏，當場將王男逮捕，警訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方表示，王男過去就曾經擔任詐騙集團車手被捕，這次被捕時，警方當場從他身上起出5張提款卡、10萬元贓款、手機等證物，王男供稱，每次可從提領金額中獲得2%酬勞，為掩人耳目，避免警方查獲，選擇到人潮多的醫院，偽裝成病患家屬，戴著口罩到醫院提款機提領贓款，已成功提領多次，最高甚至月入10萬元。

廣告
  • 王男偽裝病患家屬，潛入醫院提款機領錢。（記者邱奕統翻攝）

    王男偽裝病患家屬，潛入醫院提款機領錢。（記者邱奕統翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 病患家屬 車手 領錢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：車手佯裝病患家屬 混入醫院領錢被捕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.