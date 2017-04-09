車手佯裝病患家屬 混入醫院領錢被捕

2017-04-09 15:42

〔記者邱奕統／桃園報導〕有詐欺前科的新北市20歲王姓男子，涉嫌受雇詐騙集團車手，幫忙領錢，為掩人耳目，他假裝成病患家屬進入林口長庚醫院，利用醫院內提款機提領現金，龜山警方獲報，6日前往埋伏，當場將王男逮捕，警訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方表示，王男過去就曾經擔任詐騙集團車手被捕，這次被捕時，警方當場從他身上起出5張提款卡、10萬元贓款、手機等證物，王男供稱，每次可從提領金額中獲得2%酬勞，為掩人耳目，避免警方查獲，選擇到人潮多的醫院，偽裝成病患家屬，戴著口罩到醫院提款機提領贓款，已成功提領多次，最高甚至月入10萬元。