只夾到2顆彈珠 男子怒砸娃娃機

2017-04-09 15:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕籃姓男子前幾天玩夾娃娃機，見機台內放置一個精美盒子，以為裡面裝了大獎，花好幾十元終於夾到，沒想到打開裡面竟只裝2顆玻璃彈珠，籃嫌拿鐵槌怒砸娃娃機台洩憤，並涉嫌竊取裡面硬幣，被警方查獲依竊盜罪嫌送辦。

古坑分駐所接獲吳姓業者報案，指其店內娃娃機台遭人破壞、裡面硬幣也被偷，警員黃士恭到場查看，發現店內多部機台被破壞，集幣盒內的硬幣也遭竊，根據店內、外的監視器，一眼即認出嫌犯是前不久涉嫌偷採芭樂的籃姓男子（43歲）。

員警前往籃嫌住處將他帶回偵訊，籃嫌坦承犯案，他指出，當天酒後進入店內玩夾娃娃機，見機台內一個很精美的盒子，以為裡面裝了大獎，花了幾十元終於夾到，沒想到盒內只裝2顆彈珠，認為店家故意欺騙玩家，氣憤拿起鐵槌敲壞機台，並拿走裡面硬幣。

籃嫌拿走硬幣後又到另一部機台玩，結果都沒夾中，他又拿出鐵槌把機台敲壞才離去。

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