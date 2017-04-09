提供大型重機摸獎 電玩店被彰化檢警送辦

彰化警方破獲一處賭博電玩店。（記者湯世名翻攝）

2017-04-09 15:15

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣一家電子遊藝場以摸彩方式吸引賭客上門，只要3個7連線就送摸彩券一張參加摸彩，特獎獎品為1輛市價高達35萬元的大型重機車，賭客趨之若鶩，甚至有賭客為贏得該輛重機，經常至該電子遊藝場消費，徹夜不歸，慘賠的賭金還比這輛車價格還要多，彰化縣警局據報日前循線破獲，查扣賭博電玩機台158台、賭資25萬餘元，以及業者、賭客共15人。

彰化縣警察局風紀探訪小組接獲情資指出，該家電玩店經營賭博電玩，還提供1輛重型機車做為獎品，吸引大批賭客前來試手氣，經蒐證後報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，本月7日傍晚在二林鎮該電玩店內查獲賭客與店家洗分兌換現金的賭博行為，查扣賭博遊戲機臺158台、賭資25萬餘元、大型重機車1輛、業者及賭客15人，案依賭博罪移送偵辦。

縣警局長楊崇德強調，賭博電子遊戲場害許多人傾家蕩產，妻離子散，影響社會治安安定甚鉅，為提供民眾生活安全無虞環境，徹底斷絕犯罪根源，營造良好治安，展現強而有力的執法信心及決心，將持續取締涉嫌賭博電子遊戲場。

彰化警方破獲一處賭博電玩店。（記者湯世名翻攝）