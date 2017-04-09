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北投2公車追撞 14名乘客受傷送醫
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又是北宜！機車、汽車對撞1命危

曹某倒在路中央，右方黑色休旅車為彭某所駕。（記者徐聖倫翻攝）

2017-04-09  15:04

〔記者徐聖倫／新北報導〕又是北宜！近日天氣漸佳，騎機車出遊的民眾越來越多，日前北宜公路34公里處才同日同地釀2死，今中午在16公里處又1輛機車與轎車對撞，騎機車的24歲曹姓男子當下即失去呼吸心跳，現已送往新店慈濟醫院搶救中。

然與曹某相撞的63歲汽車駕駛彭姓男子則無大礙，警方對彭某進行呼氣酒測，同時對曹某抽血檢測，雙方均未飲酒，警方現仍於現場釐清事故發生原因。

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  • 曹某所騎乘的機車倒在路邊。（記者徐聖倫翻攝）

    曹某所騎乘的機車倒在路邊。（記者徐聖倫翻攝）

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