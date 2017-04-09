國道上閃繩子 大貨車左搖右晃後翻覆

大貨車翻覆在國道3號彰化路段，還一度冒出白煙。（圖擷取自YouTube）

2017-04-09 15:16

〔記者湯世名／彰化報導〕1輛大貨車昨天上午行經國道3號202公里彰化北上路段時，突然失控左搖右晃，緊接著翻覆在內側車道，瞬間塵土飛楊，大貨車還一度冒煙，後方車輛險些撞上，一度造成回堵，所幸這起事故僅造成大貨車司機輕傷，國道七隊警方已針對事故發生原因進一步釐清。

根據民眾PO在YouTube的一段影片顯示，這起事故發生在昨天上午近11時，該輛大貨車行經該路段時，疑為了閃避前方車道路面的一堆繩子，司機趕緊將方向盤轉左，不料突然失控開始左搖右晃，旋即翻覆並撞上內側護欄，滑行10多公尺後停住，後方有車輛險些撞上，紛紛煞車繞道通行。

國道七隊據報到場處理，所幸大貨車司機僅受輕傷，至於是否為閃避路面的繩子而翻覆，警方還要進一步釐清。

相關影音（翻攝畫面）