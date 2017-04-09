國道上閃繩子 大貨車左搖右晃後翻覆
2017-04-09 15:16
大貨車翻覆在國道3號彰化路段，還一度冒出白煙。（圖擷取自YouTube）
〔記者湯世名／彰化報導〕1輛大貨車昨天上午行經國道3號202公里彰化北上路段時，突然失控左搖右晃，緊接著翻覆在內側車道，瞬間塵土飛楊，大貨車還一度冒煙，後方車輛險些撞上，一度造成回堵，所幸這起事故僅造成大貨車司機輕傷，國道七隊警方已針對事故發生原因進一步釐清。
根據民眾PO在YouTube的一段影片顯示，這起事故發生在昨天上午近11時，該輛大貨車行經該路段時，疑為了閃避前方車道路面的一堆繩子，司機趕緊將方向盤轉左，不料突然失控開始左搖右晃，旋即翻覆並撞上內側護欄，滑行10多公尺後停住，後方有車輛險些撞上，紛紛煞車繞道通行。
國道七隊據報到場處理，所幸大貨車司機僅受輕傷，至於是否為閃避路面的繩子而翻覆，警方還要進一步釐清。
相關影音（翻攝畫面）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 獨家》師大附中學生掛布條抗議 校方報警引爭議
- 摔姿改圖成潮T？ 柯文哲：大家高興就好
- 俄國展開復仇？ 敘利亞小鎮遭空襲至少18平民喪命
- 瑞芳公所設升降椅 嘉惠身障者
- 為美俄談判 普廷隱忍未攔截戰斧
- 床戰孟耿如太激烈！周湯豪「怕電視台不敢播」
- 高爾夫》盧曉晴一桿進洞 順勢逆轉奪冠
- 熱愛台灣！ 美籍美女校長申請永久居留
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 播報車禍驚覺死者是丈夫 女主播強忍淚水完成工作
- 中風阿公苦練吞嚥 拔鼻胃管重享吃東西樂趣
- 一週大事（4月2日至8日）
- 現場直播被抓包在玩筆 女主播驚呆瞪大雙眼秒變O型嘴
- 林采緹半夜轟趴擾鄰？經紀人質疑爆料：萬華人脾氣差不可能
- MLB》首局海灌12分破隊史紀錄 費城人賞國民難堪敗仗
- 46歲性感女神梅開三度 想替34歲老公生小孩
- 中職》牆壁會吃球？主審蘇建文實測：夾縫3顆球高（影音）
- NBA》林書豪砍12分7助攻 籃網末節逆轉勝公牛
- 林志玲上衣透視大紅Bra 吊帶襪look粉絲暴動啦！
- （影音）女女性愛太銷魂 女星甩未婚夫轉性
- 手機被父親扔下樓 強國少年竟跟著跳樓摔死
- 美國名人賽》佛勒飆67桿 第2回合4雄並立
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei reacts to US-China summit
- 田尾鳶尾秘境 四月中旬盛開
- 北市試辦oBike違停惹議 業者陸續回收
- 疑誤食廢棄物？赤蠵龜陳屍七股沙洲
- 自然人文景點多 血拚也便利
- 行銷客庄桐花祭 竹縣長邱鏡淳率團訪日
- 相隔近4個半月 南化泥火山再度噴發了
- 綠營台南市長選戰 顏純左轟立委帶職參選
- 玖壹壹校園開唱 春風笑不出來
- 〈婚姻幸福學〉已婚前輩瘋狂追求 為何總引來爛桃花
- 疑俄空襲敘西北部 至少18平民喪生
- 自由廣場》誰在污名化軍公教？
- 克隆尼裝潢豪宅被投訴 砸175萬賠罪厝邊
- 江宏傑評柯Ｐ：球技90分
- 《衝突的一天》首映 學運律師力挺
- MLB》生涯首度連續被轟 克蕭6局挨3轟兵敗落磯山
- 柯P永不放棄？ 跌倒潮T搞笑上市
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國道上閃繩子 大貨車左搖右晃後翻覆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分