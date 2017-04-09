男臨停被按喇叭譙三字經 反被騎士安全帽狂砸

2017-04-09 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕昨天有民眾拍下一段騎士互毆的影片並貼上傳臉書社團「爆料公社」，影片中可以看見，年輕男子已經被中年男推倒並壓制在地，之後年輕男子受不了，起身拿安全帽猛K對方頭部，雙方上演全武行，整個過程都被附近民眾拍下來po上網。

臉書社團「爆料公社」昨天有網友po出一段影片，2名男子在北市士東路與德行東路口發生行車糾紛，50歲潘姓男子將機車停靠路旁，後方22歲陳男因為看見號誌燈變綠，就按了一下喇叭，不到潘男竟轉頭嗆：「你現在是在跟我挑釁嗎？」還怒罵三字經，並下車對陳男動手，害陳男連人帶車倒地，隨後陳男氣不過，便拿手中的安全帽往對方頭上猛K。

士林分局天母派出所表示，潘男表示當時因為要買便當才會臨停路旁，沒想到卻遭後方陳男按喇叭，事後雙方被帶回派出所作筆錄，潘男態度轉趨溫和，表示希望可以和陳男和解，但陳男仍堅持提告。