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酒後撂人圍毆 臨時工反被對方一刀刺死

邱姓男子反擊，一刀刺死臨時工友人變殺人犯。（記者李容萍翻攝）

2017-04-09  14:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪警分局昨天下午接獲消防隊轉報，指大溪區美山路一段附近，有一名男子右胸上方被尖銳物刺傷、血流滿地，經救護車緊急送國軍桃園總醫院急救，於傍晚宣告不治，員警到場查證死者為37歲的廖姓男子，而持刀殺人的邱姓男子，經友人策動投案，今天被依殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，廖男、邱男都從事臨時工，彼此認識多年，閒餘都貪杯喜歡喝酒，由於多年前即有嫌隙，家住埔頂的廖男昨天到美華里訪友，酒後獨自跑到住在附近的邱男住處理論不成，於是吆喝袁姓等5名友人助陣，一到邱男的住處就不分青紅皂白分持鋁棒、棍棒等物毆打邱男。

過程中，邱男見對方人多勢眾，隨手拿了工作用的15公分長尖刀刺向廖男後逃逸，警方獲報到場調派周遭4個派出所警力於現場附近公墓林地及道路全力搜捕，另一方面聯絡、由友人策動邱男投案，警訊時，邱男被告知廖男因傷重不治，原以為只是單純傷害罪卻罪加一等變成殺人罪時，後悔不已。

酒後一言不合，廖姓男子撂人圍毆邱姓男子。（記者李容萍翻攝）

邱姓男子工作用的尖刀成了兇刀。（記者李容萍翻攝）

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