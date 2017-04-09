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取締噪音、競速車 警揪出吸毒男

金山警方昨日大動作在北海岸地區取締違規改裝車輛。（記者吳昇儒翻攝）

2017-04-09  14:39

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山警分局昨日深夜針對北海岸沿線車輛聚集地，部署警力攔查，並設置移動式測速照相器取締，會同監理、環保機關人員針對違規改裝及高噪音違規車輛進行取締工作，成果斐然。除了取締6輛違規車輛外，還逮到一名黃姓毒蟲起出毒品安非他命，另也抓到一名酒駕的楊姓男子，一併移送法辦。

54歲黃男行經石門路段時，發現警方設立的攔檢點，立刻將車上的安非他命丟棄。眼尖的員警發現，立刻將車攔下，並在道路上找到安非他命2包，共重2.35公克，訊後依違反毒品危害管制條例移送法辦。

52歲楊姓男子則是經過路檢點時，被員警發現有酒駕情形，測得酒測值竟高達0.55毫克，訊後則依公共危險罪移送法辦。

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  • 警方在黃男車門旁發現毒品安非他命。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在黃男車門旁發現毒品安非他命。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方查扣總重2.35公克安非他命毒品。（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣總重2.35公克安非他命毒品。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方會同監理、環保機關人員對違規車輛進行取締。（記者吳昇儒翻攝）

    警方會同監理、環保機關人員對違規車輛進行取締。（記者吳昇儒翻攝）

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