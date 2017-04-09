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北投2公車追撞 14名乘客受傷送醫

肇事公車。（記者鄭景議翻攝）

2017-04-09  14:19

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午1點28分許，於台北市北投區石牌路2段33號一處公車站前，一台508路公車正要放乘客下車時，後面的128路公車疑似煞車失靈，直接撞上，造成車上14名乘客輕重傷送醫，警消人員獲報後出動18人到現場，救護人員緊急將14名乘客送醫，所幸目前沒有乘客有生命危險。

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  • 北投兩公車追撞。（記者鄭景議翻攝）

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  • 公車車窗破裂。（記者鄭景議翻攝）

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