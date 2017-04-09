疑未保持安全車距 5車追撞3人傷

2017-04-09 14:15

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區金城路、清水路口，今天早上近7點時發生5車連環追撞事故，1台銀色廂型車疑因未保持安全車距，追撞前方小貨車又波及3部車輛，造成1男2女共3人手腳擦、挫傷，所幸經送醫後皆無大礙。