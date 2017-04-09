鐵板燒店疑瓦斯外洩 店長遭灼傷送醫

2017-04-09 14:06

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區一間鐵板燒店，今天上午11點半左右傳出瓦斯氣爆，忙著備餐的37歲范姓店長打開瓦斯時疑發生外洩，點火時突然聽到「砰！」巨響鍋爐瞬間起火燃燒，范男躲避不及臉部、雙手二度灼傷，救護人員獲報將他緊急送醫急救，目前意識清醒仍在醫院觀察，詳細事發原因仍待調查。