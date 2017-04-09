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師大附中學生抗議被逮？ 警方：沒抓人

2017-04-09  14:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕今天上午台北市師大附中慶祝70週年校慶時，傳有不滿校方領導風格的學生在典禮上切斷電源、並懸掛白布條抗議，校方竟報警逮人，不過轄區大安警分局表示，校方雖有報警，警方到場告知雙方權利義務後，校方暫未提告，警方澄清「未抓學生，也未將人帶回警局」。

有附中學生表示，有高三學生長期對學校不滿，擬表達訴求，上午學校舉辦70週年校慶，竟切斷司令台電源，讓麥克風沒聲音，然後等到放校歌的時候，把2大幅白布條從司令台上方丟下，上頭寫著：「校方雖猖獗、附中魂不滅」，表達對校方的強烈不滿。

警方則說，當時校方自行把學生帶到生活輔導組，才打110向警方報案，警方到場，告知雙方權利義務後，由於校方表示暫不提告，員警先行離去，學生則交由校方輔導處理。

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  • 轄區大安警分局表示，師大附中校方雖有報警，警方到場告知雙方權利義務後，校方暫未提告，警方澄清「未抓學生，也未將人帶回警局」。（圖由讀者提供）

    轄區大安警分局表示，師大附中校方雖有報警，警方到場告知雙方權利義務後，校方暫未提告，警方澄清「未抓學生，也未將人帶回警局」。（圖由讀者提供）

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