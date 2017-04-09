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住宿飯店沒退房 房客疑燒炭死在浴缸內

2017-04-09  13:59

〔記者吳昇儒／基隆報導）基隆市仁一路上某家飯店員工今日下午1時許，發現8樓的陳姓房客還沒辦理退房，無法進入打掃，但敲門卻無回應，擔心發生意外進入查看。卻發現陳男陳屍在浴缸內，旁邊擺著燃燒殆盡的木炭，死亡多時。

警方依飯店登記資料查詢，得知陳男現年42歲，住在安樂區，但未留遺書，現已連繫家屬釐清自殺原因。

警方調閱飯店監視器發現，陳男昨日入住之後，只有外出購買燒炭用具，晚間回到房內後，就沒有踏出房門，懷疑他已經在浴室燒炭；現場並無任何人員侵入或是打鬥跡象，初步推斷是自殺身亡。

飯店人員向警方表示，因陳男入住時並未說明是否續住，過了退房時間後，才想說到客房提醒客人，但卻發現他已陳屍浴缸多時。警方現已連繫家屬到派出所製作筆錄，並調閱相關資料釐清死者自殺原因。

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