想解渴…身障男偷砍2根甘蔗被逮

2017-04-09 13:54

〔記者蔡宗勳／六腳報導〕領有身障手冊的嘉義縣六腳鄉黃姓男子，昨晚9點20分許騎機車經過一處甘蔗園，因為飢渴難耐，臨時起意持鐮刀砍了2根甘蔗，被巡邏員警逮個正著，黃某警訊時滿臉懊悔，嘆說「這是窮人的宿命」。

警方調查，52歲的黃姓男子因手部、腳部肢體障礙，致手腳不是很俐落，目前在一家漁產品加工廠工作，薪水不是很高，離婚的他，還要奉養年邁母親與有自閉症的成年兒子，家計負擔沈重。

黃姓男子昨天下午下班後，騎著破舊的機車到台南市鹽市區磨工作用的剪刀，回到六腳鄉已經晚上9點多，騎車來回奔波，相當口渴，但捨不得買飲料，這時看到路旁的甘蔗園，才想說砍個2根解渴，結果員警巡邏經過查覺有異，被依現行犯逮捕。

被害蔗農接獲通知到派出所做筆錄，看到黃某的可憐模樣，隨即表示「不願意追究」，但因黃某觸犯的竊盜屬公訴罪，今天中午仍被依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辨。