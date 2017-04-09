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債主找人拉白布條抗議 判罰3千元

2017-04-09  13:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆某知名醫療器材行蔡姓老闆的兒子，為了幫母親償還債務，開出兩張合計356萬元的支票給楊姓男子。楊男事後卻無法取得款項，向鄭姓友人抱怨。鄭男前年5月起，找來多名男子到蔡姓老闆開設的2家器材行外拉白布條討債，並將蔡老闆的全名註記上去。蔡老闆認為名譽受損，對楊、鄭兩人提告。基隆地方法院判罰兩人罰金3千元。

判決書指出，蔡姓老闆的兒子為了幫母親還債開出支票，但債務人卻領不到錢後，找來楊男協助追討未果，楊便轉向蔡姓老闆追債。104年5月中旬某日，楊男請鄭姓友人，找來多名男子到蔡姓老闆開設的器材行外拉「蔡姓老闆一家人全名，欠錢不還快出來面對」等內容的白布條，甚至高舉蔡姓老闆兒子的照片，影響告訴人名譽。

據了解，鄭男也找來友人進到店內閒逛，企圖影響生意，但警方獲報抵達時，店內男子均已離去。

鄭男偵訊時，向警方承認有受到楊男之託，找人到器材行外拉白布條，只是希望老闆能夠出面處理債務，並沒有刻意毀謗的情形。

法官調查後認為，鄭男在馬路邊，高舉白布條，刻意加上蔡姓老闆全名，並點出與欠債人之間的親屬關係，顯易讓過往群眾有「這一家人」、「這一家店」信用、信譽不佳聯想。

而白布條具體指摘告訴人的家人欠錢不還事實，讓想進到店內購買醫療用品的消費者，對該店經營者產生信用不佳或信譽不良等不良觀感、負面評價，影響消費者對其所經營之醫療器材行商譽。

法官認定，楊、鄭2人觸犯散布文字誹謗罪，各處罰金3千元，如易服勞役，均以1千元折算1日。

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  • 鄭男跑到醫療器材行外拉白布條抗議，被法官判罰3千元。（記者吳昇儒攝）

    鄭男跑到醫療器材行外拉白布條抗議，被法官判罰3千元。（記者吳昇儒攝）

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