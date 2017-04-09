光線刺眼閃神？兩小客車撞毀3人送醫

2017-04-09 13:08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉市自由路與友愛路口今上午9點多發生一起2車對撞車禍，市消防局德安分隊獲報派員趕抵，只見2台車車頭損毀嚴重、零件四散，23歲林姓駕駛有頭、胸挫傷，66歲李姓駕駛則左肩疼痛，另名60歲林姓女乘客右手腕有腫脹變形情形，救護人員用夾板及三角巾包紮固定後，將3人送往嘉義基督教醫院救治。

警方調查，其中一名駕駛疑因陽光刺眼、未看清交通號誌肇事，相關原因待進一步調查釐清；市消防局提醒，車輛行進間若遇陽光刺眼情形，建議先減速、待確認交通號誌再通行。