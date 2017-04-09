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使用電動麻將桌 麻將協會鎖定「長青」賭客

2017-04-09  13:10

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市漢口街的「台北市健康麻將協會」，涉嫌假借舉辦「麻將競技活動」方式在辦公室內擺設賭桌供會員賭博，以合法協會掩護非法賭場牟利。警方接獲檢舉追查，日前上門搜索，逮到71歲王姓負責人及32名賭客，查扣賭資34萬餘元、監視器設備等，將一干人等依賭博罪嫌送辦。

警方查出，賭客入場前必須用1比1的方式兌換點數，避免使用現金遭警方查緝；賭客以1底100點、每1台20點聚賭，每局還需繳交100元抽頭金。

警方說，此次被逮的32名賭客當中，有大半都是上了年紀的老人家，原來業者為了吸引「長青客群」，還特地使用電動麻將桌幫手腳不方便的老人家「洗牌」；不少長青賭客「呷好道相報」，使得這家協會生意長紅。

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  • 警方查扣34萬餘元賭資。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣34萬餘元賭資。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方查扣賭資與記帳本。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣賭資與記帳本。（記者王冠仁翻攝）

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2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
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