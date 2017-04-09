遺體躺紙錢擺腳尾飯 象徵「有錢用，有飯吃」
2017-04-09 12:45
鬼故事夜遊團昨晚到頭城夜遊，在二樓發現屍。（記者簡惠茹攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕鬼故事夜遊團昨晚夜遊發現屍體，遺體躺在舖好的紙錢上，腳邊還有腳尾飯，啟人疑竇，殯葬管理所表示，這是入殮前後習俗，代表「有飯吃，有錢用」。
鬼故事夜遊團昨晚7點多到頭城新峰瀑布廢棄遊樂區夜遊，結果團員在廢棄水泥大樓二樓的浴室發現屍體，浴室內擺有一個木桌，上方舖了一層紙錢，遺體躺在上方，腳邊還放著便當，上面插著3支香。
宜蘭殯葬管理所長簡倉梁表示，一般往生者尚未入殮前，親屬會在遺體前供奉白飯，也就是俗稱的「腳尾飯」，希望往生者以後有飯可以吃飽，不會餓到。
此外，簡倉梁說，在入殮前家屬會不斷燒紙錢，讓火光為往生者指向光明的路，而在入殮時，則會在棺材底部鋪上一層紙錢，希望往生者以後一路上有錢用。
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