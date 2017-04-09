西門町KTV鬥毆 混亂中拔槍又動刀

2017-04-09 12:27

〔記者王冠仁／台北報導〕今天凌晨1點多，台北市成都路上一間KTV傳出有民眾鬥毆事件，警方獲報出動快速打擊部隊，與救護人員先後趕到現場，但其中一方已經離去，另一方有少數人馬仍在現場，但拒絕送醫，隨後也自行離去。

警方檢視監視器畫面，發現鬥毆時有人疑似拿出一把槍枝，也有人拔刀；根據警方查訪現場目擊者，發現該把槍枝疑似是電擊槍，而拔刀者攜帶的刀械是把藍波刀。

警方說，目前已經掌握其中幾名鬥毆者的身分，但仍在調閱監視器畫面追查其下落，將待他們到案後進一步釐清鬥毆原因與事發經過。