| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！屏東枋寮沙灘 死魚綿延3公里 高爾夫》盧曉晴一桿進洞 順勢逆轉奪冠
 首頁 > 社會

西門町KTV鬥毆 混亂中拔槍又動刀

2017-04-09  12:27

〔記者王冠仁／台北報導〕今天凌晨1點多，台北市成都路上一間KTV傳出有民眾鬥毆事件，警方獲報出動快速打擊部隊，與救護人員先後趕到現場，但其中一方已經離去，另一方有少數人馬仍在現場，但拒絕送醫，隨後也自行離去。

警方檢視監視器畫面，發現鬥毆時有人疑似拿出一把槍枝，也有人拔刀；根據警方查訪現場目擊者，發現該把槍枝疑似是電擊槍，而拔刀者攜帶的刀械是把藍波刀。

警方說，目前已經掌握其中幾名鬥毆者的身分，但仍在調閱監視器畫面追查其下落，將待他們到案後進一步釐清鬥毆原因與事發經過。

廣告
  • 混亂中有人拔刀。（記者王冠仁翻攝）

    混亂中有人拔刀。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 西門町 鬥毆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：西門町KTV鬥毆 混亂中拔槍又動刀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.