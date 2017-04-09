南市警規劃整併警所 基層警：常訓測驗也應檢討

2017-04-09 11:35

〔記者王涵平／台南報導〕因應警力不足等問題，南市警局規劃部分派出所整併，但有基層員警認為，常年訓練測驗方式也應檢討，讓警力有更充裕時間面對治安問題。

南市警局規劃部分值宿小所整併的消息傳出，引發地方疑慮，南市議長賴美惠明日將召開「派出所整併、百姓心不安」記者會，邀請市警局列席說明。

部分基層員警表示支持，認為部分小所僅3、4名員警，如碰上地方活動還得支援，要安排值班、備勤處理事情等大小狀況，根本休假都成問題，如能整併至大所，警力調度更加機動，見警率也可提高，對地方治安維護效能不一定不好。

不過，近來碰上年度常年訓練測驗，基層員警卻對測驗方式頗有微詞，認為每個分局有近半員警中籤測驗，各分局展開集訓希望爭取好成績，然市警局卻要求各分局總計約1500名員警需分4梯次集中至麻豆分局接受射擊、綜合逮捕術等測驗，讓平時警力不足的小所勤務安排更加吃緊。

基層員警認為訓練有其必要性，但有時警員前晚值深夜勤，隔天還要從各所趕去麻豆，疲於奔命、精神不濟屢屢發生，因而建議市警局可以比照後勤科長官巡迴各分局裝備檢查的方式，訓練科長官也能巡迴各分局測驗基層員警訓練成果，這也符合「阿仁局長」平時體恤基層警員的行事風格。