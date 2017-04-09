男違停想吸毒丟包 仍被警方眼尖查獲

警方查獲陳男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2017-04-09 11:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓警方今表示，高市1名陳姓男子疑毒癮發作，路邊違停想吸毒，卻倒楣遇上警方盤查，他趁機丟包至車底，仍被警方眼尖發現，當場人毒俱獲送辦。

高雄地檢署上個月指揮楠梓警方偵辦1起毒品案，查獲1名陳姓毒品通緝犯，逃亡躲藏楠梓出租套房，陳男解送歸案後交保，被楠梓所長蔡世聰盯上。

楠梓所警員周文彥與輔警林秀枝4月6日凌晨3時許巡邏，行經安泰街與立民路口時，發現1部自小客車違規停車，妨礙往來車輛通行，警方盤查發現是陳男，問話又支吾其詞，趁機將放置於駕駛座旁的眼鏡盒丟至車底。

周員眼尖發現喝令陳男下車，詢問陳男為何要丟東西，陳男眼見難逃法網，坦承眼鏡盒內裝有毒品，自行撿起交付給員警，經查有1包海洛因、6包安非他命及吸食器，總重量約10多公克，將他帶回所內偵辦。

警方表示，陳男坦承毒品與吸食器是他所有，供稱他會路邊違規停車，是因為毒癮發作，將車停放該處，欲拿毒品吸食，沒想到遇警盤查，並非要與他人交易，警訊後將他依毒品罪嫌送辦。

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