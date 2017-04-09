| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

男違停想吸毒丟包 仍被警方眼尖查獲

警方查獲陳男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2017-04-09  11:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓警方今表示，高市1名陳姓男子疑毒癮發作，路邊違停想吸毒，卻倒楣遇上警方盤查，他趁機丟包至車底，仍被警方眼尖發現，當場人毒俱獲送辦。

高雄地檢署上個月指揮楠梓警方偵辦1起毒品案，查獲1名陳姓毒品通緝犯，逃亡躲藏楠梓出租套房，陳男解送歸案後交保，被楠梓所長蔡世聰盯上。

楠梓所警員周文彥與輔警林秀枝4月6日凌晨3時許巡邏，行經安泰街與立民路口時，發現1部自小客車違規停車，妨礙往來車輛通行，警方盤查發現是陳男，問話又支吾其詞，趁機將放置於駕駛座旁的眼鏡盒丟至車底。

周員眼尖發現喝令陳男下車，詢問陳男為何要丟東西，陳男眼見難逃法網，坦承眼鏡盒內裝有毒品，自行撿起交付給員警，經查有1包海洛因、6包安非他命及吸食器，總重量約10多公克，將他帶回所內偵辦。

警方表示，陳男坦承毒品與吸食器是他所有，供稱他會路邊違規停車，是因為毒癮發作，將車停放該處，欲拿毒品吸食，沒想到遇警盤查，並非要與他人交易，警訊後將他依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方查扣1包海洛因、6包安非他命及吸食器，總重量約10多公克。（記者陳文嬋翻攝）

    警方查扣1包海洛因、6包安非他命及吸食器，總重量約10多公克。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：男違停想吸毒丟包 仍被警方眼尖查獲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.