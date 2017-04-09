婦人山區採筍跌山崖 困8小時獲救

2017-04-09 10:26

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉昨天發生吳姓婦人在山區採筍走失事件，搜救人員直到入夜仍未見其蹤影，正當收隊之際，有搜救人員聽到靜謐竹林傳出微弱求救聲，才在道路下方約200公尺的山崖將她救起，送嘉義基督教醫院救治，整段救援時程歷經8小時。

吳姓婦人（63歲）昨天上午與家人共3人到番路鄉山區採筍，直到中午吳女的丈夫遍尋不著妻子蹤影，懷疑妻子在山林迷路，縣消防局2點44分獲報，派遣番路分隊人員與公田派出所、林務局嘉義林管處人員組15人搜救隊，沿鄉道嘉131之1線 2.5公里處搜尋至斷崖再回程，因山區氣候不穩定及濃霧影響，搜救行動困難，直到晚間9點多仍無所獲。

就在搜救隊伍因天色昏暗將暫停搜救之際，有人在寂靜無聲的竹林中，聽見微弱呼叫「救命」聲，由於聲源來自道路下方雜草叢生的陡坡竹林，草山村長吳政龍協助披荊斬棘開路，深夜10點終於尋獲意識清楚僅些微失溫及右腿腫脹的吳姓婦人。

警方轉述吳婦說，行走不慎跌落200公尺的山崖，因腳踝扭傷疼痛難耐無法行動，才坐在溪邊待援，直到夜間聽到有人在附近，才大聲呼救；吳婦經救護人員背負至平面道路簡易治療包紮後，即由聞訊趕到吳女的丈夫陪同前往醫院治療，目前已無大礙。