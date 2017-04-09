新莊惡煞攔車砍人 2男身中多刀倒地

2017-04-09 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊迴龍捷運站外，在今日清晨4時許發生砍人案。一輛轎車上的2名男子被人攔車後，遭到亂刀砍傷，警消到場後發現2人已倒地不起，手腳和背部都有明顯刀傷，幸好送醫急救後都無生命危險。

據《壹新聞》報導，受害者的車輛直接卡在人行道上，右前輪爆胎、後方保險桿脫落，連車燈和車門都沒有關，可見被砍的2人當時似乎是在倉皇逃命，卻仍遭到歹徒無情砍殺，人行道上血跡斑斑。

警方初步調查，歹徒應該先是追車再逼迫2人下車，目前正調閱現場監視器，以儘速掌握嫌犯身分。