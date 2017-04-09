尋父30年未果淚灑警局 警費3天替他尋親

2017-04-09 05:38

〔記者王宣晴／新北報導〕中國遼寧省一名77歲的葉姓老翁，苦尋隨蔣介石撤軍來台的父親葉萬春30年，透過紅十字會寄出家書來台未果，僅能靠父親留下的相片解相思之苦。5年前，葉翁偶見青島日報一篇以「尋青島21名老兵信息得到確認」的專題報導，才知道父親已歿，但報導中骨灰罈安置欄位卻是空白，自責的葉翁決心找到父親的骨灰。

今年3月，葉翁女兒陪著父親來台觀光，利用行程空檔，在導遊的陪同下到新北市三重區大同派出所報請協尋，但經過5小時比對仍未有結果，隔日便將返回中國的葉翁不禁在派出所內崩潰大哭，受理員警於心不忍，承諾定會協助葉翁找到父親，並留下聯絡方式。

大同派出所警員侯俊言、蕭聖翰、蔡宗穎，自上月12日起，接連3日，比對上百筆戶役政、車籍資料，終於確認葉翁父親生前在台居所，並協助聯繫上在台家屬，得到消息的葉翁於上月26日二度踏上台灣，與同父異母的弟、妹相認，並隨往父親位於金山靈骨塔祭拜。