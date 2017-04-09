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崙子橋疑跳溪母子 深夜平安尋獲

2017-04-09  00:26

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉與雲林縣元長鄉交界的崙子橋，昨（8）日晚上接近9點疑有婦人攜幼子跳下北港溪流域，嘉義縣消防局派員搜尋落水者，警方也調閱附近監視器釐清，1名消防員在搜救過程不慎受傷；深夜11點37分確認母子平安待在其元長鄉的娘家，證實虛驚一場，搜救人員方收隊離開。

警方調查，41歲蔡姓婦人昨晚8點多與其陳姓丈夫在新港鄉南崙村的夫家發生爭執，一時負氣帶著1歲多的幼子沿縣道145甲線步行上崙子橋，到橋對岸的元長鄉內寮村、約3公里距離的娘家，途中因腳酸使用手機聯繫娘家家人前來接送；警方深夜至其娘家查訪，確認母子均安才鬆了一口氣。

縣消勤務中心指出，昨晚接近9點，報案者指稱看見有婦人帶著1名幼子站在橋邊，回頭正問她們為什麼要站在橋上，孰料她們卻消失無蹤，懷疑她們跳溪，驚嚇之餘趕緊報案。

嘉義縣消防局獲報不敢大意，派遣新港、溪口、民雄3分隊消防、義消人員在9點4分到場尋找落水者，消防人員在橋上發現1雙女用拖鞋留在原地，派員至橋下的溪邊草叢與水面地毯式搜索，接近10點傳出人員安全返家，不久證實是誤傳，縣消為求慎重，加派雙福分隊人員擴大搜索。

這場深夜救溺任務傳出插曲，晚間10點40分，民雄消防分隊小隊長鄭國詩因視線昏暗，不慎從消波塊上跌落受傷，導致左手脫臼，後送大林慈濟醫院急救。

警方調閱附近民宅監視器，證實蔡婦確實抱著幼子走上崙子橋，但未再回頭，請雲林縣警方調閱崙子橋元長端周遭監視器確認該名女子是否經過，並查訪元長鄉轄內是否有類似特徵的女子，釐清案情，晚間11點多傳出好消息，確認母子均安。

警方轉述蔡婦說，現場遺留的拖鞋確為其所有；至於為何掉落，蔡婦說，是坐上娘家家人騎來的機車後座時不慎落下，對於造成「跳水」誤會，感到非常抱歉，同時強調沒有輕生念頭。

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  • 虛驚一場！為救疑跳溪母子，1名消防員不慎摔傷，左手脫臼。（記者曾迺強翻攝）

    虛驚一場！為救疑跳溪母子，1名消防員不慎摔傷，左手脫臼。（記者曾迺強翻攝）

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