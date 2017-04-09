崙子橋疑跳溪母子 深夜平安尋獲
〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉與雲林縣元長鄉交界的崙子橋，昨（8）日晚上接近9點疑有婦人攜幼子跳下北港溪流域，嘉義縣消防局派員搜尋落水者，警方也調閱附近監視器釐清，1名消防員在搜救過程不慎受傷；深夜11點37分確認母子平安待在其元長鄉的娘家，證實虛驚一場，搜救人員方收隊離開。
警方調查，41歲蔡姓婦人昨晚8點多與其陳姓丈夫在新港鄉南崙村的夫家發生爭執，一時負氣帶著1歲多的幼子沿縣道145甲線步行上崙子橋，到橋對岸的元長鄉內寮村、約3公里距離的娘家，途中因腳酸使用手機聯繫娘家家人前來接送；警方深夜至其娘家查訪，確認母子均安才鬆了一口氣。
縣消勤務中心指出，昨晚接近9點，報案者指稱看見有婦人帶著1名幼子站在橋邊，回頭正問她們為什麼要站在橋上，孰料她們卻消失無蹤，懷疑她們跳溪，驚嚇之餘趕緊報案。
嘉義縣消防局獲報不敢大意，派遣新港、溪口、民雄3分隊消防、義消人員在9點4分到場尋找落水者，消防人員在橋上發現1雙女用拖鞋留在原地，派員至橋下的溪邊草叢與水面地毯式搜索，接近10點傳出人員安全返家，不久證實是誤傳，縣消為求慎重，加派雙福分隊人員擴大搜索。
這場深夜救溺任務傳出插曲，晚間10點40分，民雄消防分隊小隊長鄭國詩因視線昏暗，不慎從消波塊上跌落受傷，導致左手脫臼，後送大林慈濟醫院急救。
警方調閱附近民宅監視器，證實蔡婦確實抱著幼子走上崙子橋，但未再回頭，請雲林縣警方調閱崙子橋元長端周遭監視器確認該名女子是否經過，並查訪元長鄉轄內是否有類似特徵的女子，釐清案情，晚間11點多傳出好消息，確認母子均安。
警方轉述蔡婦說，現場遺留的拖鞋確為其所有；至於為何掉落，蔡婦說，是坐上娘家家人騎來的機車後座時不慎落下，對於造成「跳水」誤會，感到非常抱歉，同時強調沒有輕生念頭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 踹門要硬上洗澡妹 驚世洩慾狂判刑
- 警察維安還是出事！育達商職校慶 稻江5學生持刀傷人
- 萬金油葉家爭產 纏訟17年定讞
- 山老鼠開怪手囂張盜林 檢方聲押3嫌、1人交保
- 婦團轟：女性終生傷害 性侵犯為何顯可憫恕？
- 川習峰會》對台軍售 美不向中方讓步
- 美59枚戰斧 轟炸敘利亞
- 鄭南榕之女：外來因素令台灣人恐懼
- 目擊者54場映後接力 7天賣破2千萬
- 自由廣場》白色力量 綠色執政
- 川習峰會》美官員透露：北韓、經貿 中國能做、願意做的有限
- 美炸敘國 為出兵北韓暖身？
- 星座專家"處理"前男友 冷笑說了6個字
- 都是「星」級咖啡 中信一喝見效?!
- 高鐵車廂塞滿引口角 列車長一句話讓全車安靜
- 船身拉長加寬 沱江艦2.0將量產
- 川習峰會》奉送中國 不是棒子是利剪
- 蔡英文：台灣人就是民主人 自由人
- F1上海站排位賽 韓密爾頓飆速奪竿位
- 東南亞電商來台卡位 有泛中資影子
- 葉天倫爆豬哥亮還在構思新劇本
- 賣便當籌旅費 9旬嬤興奮領護照
- 梅花湖環湖步道 明年初完工
- 毛加恩簡浩 雙帥賞AP─毛成交2億房產 心動挑錶 簡讚陶瓷錶圈前衛
- 釋放李明哲！民團求助聯合國
- 自由廣場》台灣不是餐桌上的菜
- 沒夢到過鄭南榕 葉菊蘭：因為他從未離開我們
- 「D2惡魔蛋糕」驚傳倒閉！ 負責人捲款跑路
- 2020國民黨如選輸 詹啟賢：就沒有中華民國
- 安以軒預習婚禮 裸背美腿睛豔
- 台江文化季開幕 「紙風車」打頭陣
- 人鳥大戰！ 秧苗慘遭「鳥剃頭」
- 黨魁選舉拒絕政見會 藍委勸洪出來「打交道」
- 竹東旅服園區案 自救會告國產署
- 【苦水啤酒海】我和植物之間的恩怨
- 關帝廟火劫 彰市募千萬加快修護
- 鼓勵自主都更 北市府擬補助第一桶金
- 紀培慧留英求愛 色情按摩店求生
- 黑鮪魚季節來了！ 東港漁船捕獲今年第一尾
- 鬼鬼+小蠻 嘴話閨密要開心
- 不是拍電影！犯罪集團炸ATM、逃亡時速破240km/h
- 好消息！豬哥亮下週可望出院
- 藍營質疑幼兒園學費凍漲 桃市府：並無遺漏
- 南機場大火 民間團體：燒出結構問題
- 今明空品差 西半部恐警戒橘
標題：崙子橋疑跳溪母子 深夜平安尋獲
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email