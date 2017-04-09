北投行義路火警 起火處是無人廚房

台北市行義路華廈昨天（8日）發生火警。（記者陳恩惠攝）

2017-04-09 00:21

［記者陳恩惠／台北報導］台北市行義路186巷弄內一間連棟式7層電梯華廈，昨天（8日）上午發生火警，由於適逢假日，數十名住戶驚恐逃生，火勢約45分鐘撲滅，共有3名男女分別因手部灼傷及輕微嗆傷送醫，所幸無礙，消防局初查起火點在6樓崔家的廚房與和室之間，由於早上並未烹煮食物，不排除是電器或線路走火可能，至於真正起火原因仍待火調科人員進一步勘驗。

消防局說，起火的6樓是韓國籍的崔姓租客，他在接受訪談時表示，當時有聞到燒焦的臭味，突然廚房就傳來「碰！」聲巨響，不久就冒出大火，他說，那個時候還沒有人去廚房準備早餐，真的不知道是什麼東西起火？

消防局表示，火勢從6樓臨街的廚房向外竄燒，起火時，多位民眾紛紛開門逃生，消防員到場一邊疏散民眾，一面連接水線滅火，救出各樓層住戶，其中7樓1名高齡8旬的王姓老婦一度受困，所幸救出僅輕微嗆傷，另5樓陳姓屋主夫婦的手部分別受到10％的二度燙傷，3人送醫時皆意識清醒，也無生命危險。