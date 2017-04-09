山老鼠開怪手囂張盜林 檢方聲押3嫌、1人交保

2017-04-09 00:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕59歲葉姓男子為首的4人山老鼠集團，不顧大型機具運轉聲音大、響徹山林間，易引起他人注意，竟囂張地直接開怪手入山，盜伐珍貴牛樟木，嘉義地檢署檢察官江金星複訊後，認為當中葉某等三嫌，涉及違反森林法，有事實足認為再犯同一罪，及勾串其他共犯、證人及湮滅罪證之嫌，晚間10點多向嘉義地方法院聲請羈押禁見處分，另34歲官姓男子諭命具保5萬元處分。

嘉義縣警方昨晚埋伏，查獲涉案的葉姓、謝姓（54歲）跟2名官姓（36歲）、（34歲）嫌犯，起出盜伐的18塊牛樟木，當中17塊共重951公斤，其中一塊樟木目視超過百公斤，並查扣犯案貨車3台及怪手1台。