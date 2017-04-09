司機撞死勇母牽拖員警 警方還原全程打臉

黃男無照駕駛超重灑水車，在新北市鶯歌區撞死救子的勇母李婦，他卻檢舉警方無視他無照駕車、車況不佳，堅持要他過磅，導致回程時撞死人，但他的烏龍檢舉，被三峽警分局打臉。（記者吳仁捷翻攝）

2017-04-09 00:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕李姓勇母1日搭載愛子騎機車途經新北市鶯歌，遭黃姓男子駕駛的灑水車撞上，李婦遭推撞拖行時，為救子英勇地推了愛子一把，愛子救回一命，她不幸遭重達10.4噸的灑水車輾過不治，檢警調查為黃嫌人為疏失及剎車失靈釀禍，黃嫌也以5萬元交保；但黃嫌卻企圖卸責給三峽警分局，他檢舉與母子車禍前近2小時就發生第1起車禍，當時他告知員警無照駕車及車況不佳，但警方仍堅持要他過磅，導致回程時發生車禍，三峽警方說明，黃嫌當時隱瞞無照駕車，辯稱沒帶駕照、行照，警方抄登身分證後，陪同他過磅。

黃嫌駕駛灑水車，1日在新北市鶯歌區撞上李姓婦人騎乘，搭載愛子的機車，母子倒地後遭推撞拖行25公尺，李婦為救愛子，用力將愛子推出車道，她遭重達10.4噸的灑水車輾過不治，丈夫、親友都難掩哀慟；但肇事的黃嫌卻檢舉，當天在撞上母子前約2小時，就發生車禍，他告知三峽警方無照駕車、車況不佳，警員仍堅持他過磅，導致回程發生死亡車禍。

肇事的黃嫌當時被檢警認定駕駛人疏失及剎車失靈，依業務過失致死罪嫌移送，5萬元交保候傳；但黃嫌企圖把罪責推卸給三峽警分局的說法，被三峽警方打臉，警方說，黃嫌當日11時12分在鶯歌區中山路發生車損車禍時，黃嫌隱瞞自己無照駕駛、也沒說車況不佳，員警仍在調查肇事責任，尚未查證黃嫌持有駕照情況，並非員警知悉黃嫌無駕照，仍讓他駕車。

至於黃嫌檢舉灑水車車況不好、不宜行駛部分，警方向工地簡姓包商查證，黃嫌在鶯歌工地每天灑水2、3趟，已有1個月，灑水車正常使用，性能、狀況良好；況且當天員警曾詢問黃嫌，是否需拖吊車拖吊到地磅站過磅，黃嫌執意自行開車過磅，導致回程時發生第2起車禍。

三峽警分局說，黃嫌撞死勇母案，肇事主因初判為駕駛人疏失及剎車失靈所致，檢方裁定黃嫌5萬元交保在案，但員警處理該事故，第一時間沒查證身分、確定有無駕照及超載時未請其洩水或停駛，違反作業程序，督察及交通組已介入調查，將對疏失人員行政處分；三峽警方說，該案將檢討改進，加強員警交通執法觀念，全力協助交通事故被害人後續保險及理賠事宜。