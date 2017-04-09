司機撞死勇母牽拖員警 警方還原全程打臉
黃男無照駕駛超重灑水車，在新北市鶯歌區撞死救子的勇母李婦，他卻檢舉警方無視他無照駕車、車況不佳，堅持要他過磅，導致回程時撞死人，但他的烏龍檢舉，被三峽警分局打臉。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕李姓勇母1日搭載愛子騎機車途經新北市鶯歌，遭黃姓男子駕駛的灑水車撞上，李婦遭推撞拖行時，為救子英勇地推了愛子一把，愛子救回一命，她不幸遭重達10.4噸的灑水車輾過不治，檢警調查為黃嫌人為疏失及剎車失靈釀禍，黃嫌也以5萬元交保；但黃嫌卻企圖卸責給三峽警分局，他檢舉與母子車禍前近2小時就發生第1起車禍，當時他告知員警無照駕車及車況不佳，但警方仍堅持要他過磅，導致回程時發生車禍，三峽警方說明，黃嫌當時隱瞞無照駕車，辯稱沒帶駕照、行照，警方抄登身分證後，陪同他過磅。
黃嫌駕駛灑水車，1日在新北市鶯歌區撞上李姓婦人騎乘，搭載愛子的機車，母子倒地後遭推撞拖行25公尺，李婦為救愛子，用力將愛子推出車道，她遭重達10.4噸的灑水車輾過不治，丈夫、親友都難掩哀慟；但肇事的黃嫌卻檢舉，當天在撞上母子前約2小時，就發生車禍，他告知三峽警方無照駕車、車況不佳，警員仍堅持他過磅，導致回程發生死亡車禍。
肇事的黃嫌當時被檢警認定駕駛人疏失及剎車失靈，依業務過失致死罪嫌移送，5萬元交保候傳；但黃嫌企圖把罪責推卸給三峽警分局的說法，被三峽警方打臉，警方說，黃嫌當日11時12分在鶯歌區中山路發生車損車禍時，黃嫌隱瞞自己無照駕駛、也沒說車況不佳，員警仍在調查肇事責任，尚未查證黃嫌持有駕照情況，並非員警知悉黃嫌無駕照，仍讓他駕車。
至於黃嫌檢舉灑水車車況不好、不宜行駛部分，警方向工地簡姓包商查證，黃嫌在鶯歌工地每天灑水2、3趟，已有1個月，灑水車正常使用，性能、狀況良好；況且當天員警曾詢問黃嫌，是否需拖吊車拖吊到地磅站過磅，黃嫌執意自行開車過磅，導致回程時發生第2起車禍。
三峽警分局說，黃嫌撞死勇母案，肇事主因初判為駕駛人疏失及剎車失靈所致，檢方裁定黃嫌5萬元交保在案，但員警處理該事故，第一時間沒查證身分、確定有無駕照及超載時未請其洩水或停駛，違反作業程序，督察及交通組已介入調查，將對疏失人員行政處分；三峽警方說，該案將檢討改進，加強員警交通執法觀念，全力協助交通事故被害人後續保險及理賠事宜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 踹門要硬上洗澡妹 驚世洩慾狂判刑
- 警察維安還是出事！育達商職校慶 稻江5學生持刀傷人
- 萬金油葉家爭產 纏訟17年定讞
- 山老鼠開怪手囂張盜林 檢方聲押3嫌、1人交保
- 婦團轟：女性終生傷害 性侵犯為何顯可憫恕？
- 川習峰會》對台軍售 美不向中方讓步
- 美59枚戰斧 轟炸敘利亞
- 鄭南榕之女：外來因素令台灣人恐懼
- 目擊者54場映後接力 7天賣破2千萬
- 自由廣場》白色力量 綠色執政
- 川習峰會》美官員透露：北韓、經貿 中國能做、願意做的有限
- 美炸敘國 為出兵北韓暖身？
- 星座專家"處理"前男友 冷笑說了6個字
- 都是「星」級咖啡 中信一喝見效?!
- 高鐵車廂塞滿引口角 列車長一句話讓全車安靜
- 船身拉長加寬 沱江艦2.0將量產
- 川習峰會》奉送中國 不是棒子是利剪
- 蔡英文：台灣人就是民主人 自由人
- F1上海站排位賽 韓密爾頓飆速奪竿位
- 東南亞電商來台卡位 有泛中資影子
- 葉天倫爆豬哥亮還在構思新劇本
- 賣便當籌旅費 9旬嬤興奮領護照
- 梅花湖環湖步道 明年初完工
- 毛加恩簡浩 雙帥賞AP─毛成交2億房產 心動挑錶 簡讚陶瓷錶圈前衛
- 釋放李明哲！民團求助聯合國
- 自由廣場》台灣不是餐桌上的菜
- 沒夢到過鄭南榕 葉菊蘭：因為他從未離開我們
- 「D2惡魔蛋糕」驚傳倒閉！ 負責人捲款跑路
- 2020國民黨如選輸 詹啟賢：就沒有中華民國
- 安以軒預習婚禮 裸背美腿睛豔
- 台江文化季開幕 「紙風車」打頭陣
- 人鳥大戰！ 秧苗慘遭「鳥剃頭」
- 黨魁選舉拒絕政見會 藍委勸洪出來「打交道」
- 竹東旅服園區案 自救會告國產署
- 【苦水啤酒海】我和植物之間的恩怨
- 關帝廟火劫 彰市募千萬加快修護
- 鼓勵自主都更 北市府擬補助第一桶金
- 紀培慧留英求愛 色情按摩店求生
- 黑鮪魚季節來了！ 東港漁船捕獲今年第一尾
- 鬼鬼+小蠻 嘴話閨密要開心
- 不是拍電影！犯罪集團炸ATM、逃亡時速破240km/h
- 好消息！豬哥亮下週可望出院
- 藍營質疑幼兒園學費凍漲 桃市府：並無遺漏
- 南機場大火 民間團體：燒出結構問題
- 今明空品差 西半部恐警戒橘
標題：司機撞死勇母牽拖員警 警方還原全程打臉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email